Москва, , 17:02 — REGNUM На московском «Портале поставщиков» за месяц было зарегистрировано 11 тыс. новых пользователей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Пользователи — это предприятия различных размеров и форм, малый и микро-бизнес.

«Если ранее среднемесячное количество регистраций на этом интернет-ресурсе находилось на уровне 3 тысяч пользователей в месяц, то сейчас эта цифра выросла до 11 тысяч», — заявил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Как пояснил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, всего на портале зарегистрированы 59 тыс. поставщиков.