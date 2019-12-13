Белград, , 16:00 — REGNUM Авиакомпания Air Serbia планирует приобрести два новых самолета в 2020 году. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании по коммерции и стратегии Йири Марек.

По его словам, за счёт покупки новых воздушных судов Air Serbia рассчитывает увеличить свои мощности на 12% к первому кварталу 2021 года. При это Марек не стал уточнять, покупку каких именно самолётов рассматривают в авиакомпании.

Напомним, в начале декабря на встрече президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича было заявлено, что российская сторона готова помочь с обновлением авиапарка сербского национального авиаперевозчика.

Сообщалось, что Россия готова поставить Сербии самолёты Sukhoi Superjet 100, а также организовать центр по ремонту и обслуживанию этих самолётов в аэропорту Белграда.