Новосибирск, , 12:46 — REGNUM По результатам цикла бизнес-миссий между новосибирскими и зарубежными партнёрами из семи стран в 2019 году заключено более 260 соглашений о сотрудничестве. На их основании некоторые экспортеры уже вышли на первые поставки производимой продукции за рубеж. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве экономического развития Новосибирской области.

За четыре месяца 2019 года более 80 нвоосибирских предприятий, представляющих сферы промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения и биотехнологий, телекоммуникаций и пищевой промышленности, IT-технологий и медицины, приняли участие в восьми деловых поездках в семь стран мира.

По предварительным итогам поездок в Киргизию, Казахстан, Корею, Китай, Вьетнам, Индию и Саудовскую Аравию новосибирские экспортеры провели более 300 B2B встреч.