Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM В Петербурге не успели капитально отремонтировать более половины автомобильных дорог из запланированного на 2019 год количества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В 2019 году предполагалось потратить на капремонт почти 1 млрд рублей, приведя в порядок 18 объектов.

Однако завершить работы удалось только на семи из них, в частности, в Нейшлотском переулке, проспекте Авиаконструкторов от улицы Ильюшина до улицы Шаврова, первые этапы реконструкции улиц Турку и Осипенко.

На 11 объектах капитальный ремонт продолжается и перейдет на 2020 год. Это Парашютная улица, трамвайные пути Среднеохтинского проспекта от Красногвардейской площади до Крюковой улицы, улица Салова от Софийской улицы до Волковского проспекта и другие адреса.

В 2020 году на капремонт дорог выделили 1,3 млрд рублей, из них около 66 млн рублей предполагается потратить на проекто-изыскательские работы. За эти деньги КРТИ попытается успеть отремонтировать 11 переходящих объектов и пять новых.

Наиболее значимыми из них в Смольном считают, в частности, Ярославский проспект, улицу Салова, первый этап Парашютной улицы.

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