Москва, , 11:52 — REGNUM Компания, специализирующаяся на морском рыболовстве, потребовала взыскать с министерства сельского хозяйства России почти 1,5 млрд рублей. Иск Арбитражным судом Москвы пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Шумшу» поступило 11 декабря 2019 года. Сумма требований — 1 482 140 000 рубля. Подробности пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, истец учреждён путём реорганизации в форме преобразования одноимённого АО в феврале 2019 года. Уставный капитал — 1,297 млн рублей, директор — Наталья Кан, владелец — ООО «Да-Центр». Генеральный директор последнего с 9 декабря 2019 года глава Ассоциации предприятий морского лова тихоокеанских лососей Артур Кан. В компании «Да-Центр» 99,5% доли принадлежат ООО «СПК», чьим владельцем на 96,2% является Наталья Кан, а оставшаяся доля у Иваса Грунсбергса.

К компании «Шумшу» в свою очередь претензии имело ФГКУ «Пограничное управление ФСБ по Восточному арктическому району», которое в августе 2019 года в приморском арбитраже взыскало «91 004 580 рублей ущерба, причинённого незаконным выловом водных биологических ресурсов». В обоснование претензий приложен приговор суда Петропавловска-Камчатского. Ответчик с претензиями не согласен, но оспорить решение суда в апелляционной инстанции не смог. Сейчас вердикт обжалуется в Арбитражном суде Дальневосточного округа. Заседание назначено на 23 января 2020 года.