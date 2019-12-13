Тбилиси, 13 декабря 2019, 11:26 — REGNUM На таможенном контрольно-пропускном пункте в Сарпи, в Грузии, сотрудники службы доходов обнаружили партию зараженного продовольственного картофеля, завезенного из Турции.
По информации Службы доходов министерства финансов Грузии, в результате лабораторных исследований на вредные микроорганизмы, проведенных в рамках фитосанитарного пограничного контроля, было установлено заражение этой партии возбудителем так называемой «кольцевой гнили» (Clavibacter Michiganensis Subsp. Sepedonicus).
Вся партия зараженного картофеля, 49 тонн, была возвращена стране-экспортеру, Турции, заявляют в минфине.