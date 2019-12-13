Москва, , 10:31 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о ликвидации ГУПов и МУПов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Ликвидация и реорганизация ГУПов и МУПов предполагается в течение пяти лет, до января 2023 года.

В Госдуме видят риски принятия закона, инициатива предлагает довольной однобокий, прямолинейный подход по постепенному преобразованию госпредприятия в иные формы хозяйствования.

«Закроются муниципальные бани, маленькие предприятия, учреждения дорожного хозяйства, бытовой сети, сферы обслуживания, аптечные организации просто не смогут функционировать в условиях рынка на этих очень сложных для работы и рынка условиях», — заявил глава комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко (ЛДПР).

Запрет на создание ГУП и МУП не коснется случаев, предусмотренных федеральным законом, актом президента РФ или правительства РФ. Исключение также составят унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны. Кроме того, нормы не коснутся ФГУПов и МУПов, осуществляющих деятельность в сферах естественных монополий, обеспечивающих жизнедеятельность населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в сфере культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, осуществляющих деятельность за пределами территории РФ.

Кроме того, ФАС России наделяется полномочиями по выдаче заключений о соответствии антимонопольному законодательству создания унитарного предприятия либо изменения им видов деятельности.

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