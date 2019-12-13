Санкт-Петербург, , 08:35 — REGNUM По итогам ноября 2019 года самым продаваемым новым легковым автомобилем на авторынке Санкт-Петербурга стал немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За прошлый месяц жители Северной столицы приобрели 9,1 тыс. легковушек. Этот показатель на 9% ниже прошлогоднего.

Стоит отметить, что Volkswagen Tiguan впервые занял первое место по продажам на петербургском авторынке, еще в октябре ему принадлежала лишь третья строчка в подобном рейтинге. За ноябрь 2019 года дилерам удалось реализовать 444 кроссоверов — на 31% больше, чем в ноябре 2018 года.

Второе место заняла южнокорейская модель KIA Rio, чьи продажи в ноябре упали на 21%, до 410 единиц. Занимавший в октябре первое место Hyundai Creta занял третье место, хотя продажи этого кроссовера, наоборот, выросли по сравнению с прошлым годом на 8% (409 шт.).

На четвертом и пятом местах оказались лидер сентября Volkswagen Polo (344 ед.; — 9%) и Mitsubishi Outlander (319 ед.; +8%).

Кроме того, в рейтинг самых популярных автомобилей в Северной столице также вошли: Hyundai Solaris (291 ед.; — 41%), Skoda Kodiaq (253 ед.; +6%), Skoda Rapid (229 ед.; — 8%), KIA Optima (224 ед.; +84%) и Renault Duster (192 ед.; — 8%).

Напомним, в начале декабря 2019 года японский автопроизводитель Suzuki открыл свой пятый автомобильный центр в Санкт-Петербурге.

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