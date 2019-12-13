Киев, , 07:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, спустя несколько дней, ответил на шутливую реплику президента РФ Владимира Путина по поводу продления транзитного контракта по газу. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран в «нормандском формате», отвечая на вопрос по поводу газового соглашения с Украиной процитировал стихотворение Сергея Михалкова: «А у нас в квартире газ, а у вас… И у вас есть, и будет».

"А у нас газопровод. И в этом баланс», — сказал Зеленский.

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По его словам, переговоры по заключению нового газового соглашения будут продолжены.

«Я почему-то уверен, что мы подпишем договор о транзите», — заявил Зеленский», — добавил президент.

Напомним, 9 декабря исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что делегации России и Украины договорились продолжить переговоры относительно поставок газа.

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