Киев, , 01:48 — REGNUM Ответ на реплику президента России Владимира Путина о газе, содержащую строки из стиха, дал украинский президент Владимир Зеленский, выступая 12 ноября в передаче «Право на власть» на украинском телеканале «1+1».

"А у нас газопровод. И в этом баланс», — ответил украинский лидер.

Зеленский считает, что контракт с РФ на транзит газа удастся подписать. По его словам, украинская сторона рассчитывает, что соглашение будет подписано на десять лет. Президент Украины подчеркнул, что данный контракт будет исходить исключительно из экономических интересов, а не чьих-то политических планов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в рамках пресс-конференции по итогам встречи «нормандской четверки» в Париже Владимир Путин сделал заявление о возможности подписания с Украиной нового соглашения на транзит и поставку газа, процитировав стихотворение Сергея Михалкова: «А у нас в квартире газ, а у вас…»

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