Москва, , 21:18 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин запустил сегодня два новых дорожных объекта в столице. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Собянин присутствовал при запуске реконструированной Дорожной улицы, а затем он же открыл движение по участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

Глава города подчеркнул, что большая часть Южной рокады уже действует. А это значит, что автомобили могут быстро, без утомительных объездов добраться с Балаклавского проспекта прямо к метро Кантемировская.

Что касается реконструируемой Дорожной улицы, то она станет дублером загруженного Варшавского шоссе, что должно улучшить ситуацию с трафиком на юге столицы.