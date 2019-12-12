Нижний Новгород, , 21:05 — REGNUM Представители нижегородского Научно-образовательного центра (НОЦ) и нижегородских высших учебных заведений принимают участие в работе Совместной рабочей группы представителей высшего руководства регионов РФ по изучению возможностей сотрудничества с китайской провинцией Аньхой. Мероприятие проходит в рамках взаимодействия в формате «Волга-Янцзы», сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

«Мы развиваем взаимодействие как в сфере научно-технических инноваций, так и в области подготовки высококвалифицированных кадров», — отметила директор регионального департамента внешних связей Ольга Гусева. По ее словам, особый интерес вызвала разработка «Техноплатформа 2035».

В ближайшие дни нижегородская делегация проведет ряд встреч и переговоров с китайскими коллегами, также планируется посещение высокотехнологичных центров и университетов Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая группа «Волга — Янцзы» как новый формат российско-китайских отношений была создана в соответствии с решением президента России Владимира Путина по итогам поездки в Китай в мае 2013 года делегации руководителей регионов ПФО. В 2016 году создан Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», в состав которого вошли высшие должностные лица регионов Поволжья и верхнего, среднего течения реки Янцзы, а также представители государственных органов власти России и Китая. Формат сотрудничества «Волга-Янцзы» примечателен тем, что объединяет субъекты двух стран, расположенные в глубине национальных территорий.

С китайской стороны участниками рабочей группы являются китайские провинции Аньхой, Сычуань, Хунань, Хубей, Цзянси, а также город Чунцин. Нижегородская область сотрудничает с провинциями Аньхой, Сычуань, Хубей, Хунань.