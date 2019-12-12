Москва, , 17:06 — REGNUM За последние пять лет граждане России стали есть меньше рыбы и картофеля. Такие данные содержаться в исследовании Федеральной службы государственной статистики (Росстат), опубликованном сегодня, 12 декабря.

Выборочные наблюдения за рационом питания граждан России Росстат проводит раз в пять лет. Исследование охватывает 45 тыс. домохозяйств. В ходе исследования 96,4 тыс. человек оценивают свои возможности при обеспечении питанием, состояние здоровья, наличие заболеваний, связанных с едой. Также респонденты рассказывают о том, как они готовят, какие продукты используют и так далее.

Первое такое исследование проводилось в 2013 году. В новом исследовании было оценено изменение в потреблении продовольственных товаров за пять лет отдельно у мужчин и женщин. Изменения отслеживались в 12 общих продовольственных категориях.

Больше всего за последние пять лет снизилось потребление рыбы — на 29% у женщин и на 28% у мужчин. Так, в 2018 году в среднем граждане России съедали 14,4 кг (женщины) и 19,5 кг (мужчины). Рыбу обычно съедали в виде приготовленных дома блюд или готовых продуктов, съеденных дома или в заведении общепита в пересчете на сырой продукт. При этом пять лет назад это были 20,4 и 27,1 кг рыбы и продуктов из нее соответственно.

Также за пять лет существенно сократилось потребление картофеля. И для женщин и для мужчин падение составило 26% — до 43,8 и 64,4 кг в года соответственно.

Также уменьшилось потребление овощей и бахчевых, хлеба, макарон, кондитерских изделий и других хлебных продуктов. Наблюдается некоторое снижение потребления мяса.