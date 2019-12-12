Минск, , 16:28 — REGNUM Учесть в тарифе на российскую нефть возможные потери в случае поставки загрязнённой партии предложила Белоруссия России, сообщил 12 декабря журналистам глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

Такие изменения Минск предлагает вводить со следующего года. Вопрос обсуждается. Что касается этого года, то белорусы рассчитывают решить вопрос с компенсациями от попадания загрязнённой хлорорганикой нефти.

Напомним, инцидент с загрязнением нефти произошёл весной текущего года. В Белоруссию вместе с нефтью по трубопроводу «Дружба», поставляемой из России, попала хлорорганика, и теперь Минск ждёт компенсации за вынужденный простой, поскольку «Дружба» была временно перекрыта.

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