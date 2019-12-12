Берлин, , 16:18 — REGNUM Фракция партии «Левые» в парламенте Германии обратилась к правительству ФРГ с призывом отреагировать на санкции США против «Северного потока — 2», обложив новыми пошлинами сжиженный газ, поставляемый американскими компаниями.

Об этом 12 декабря заявил депутат бундестага Клаус Эрнст.

«Правительство должно не откладывая отреагировать всеми доступными дипломатическими и точечными мерами на угрозы введения санкций США в отношении «Северного потока — 2». Помимо прочего, правительство могло бы взыскивать импортные пошлины со сжиженного газа, поставляемого из США», — указано в пресс-релизе фракции «Левые».

Напомним, Вашингтон продолжает давить на Германию в вопросах закупок российского газа, пытаясь заставить её перейти на более дорогой сжиженный газ из США.

Как сообщало ИА REGNUM, в сенате США согласовали законопроект о санкциях против компаний, ведущих строительство газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Документ отправлен на подпись президенту США.

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