Москва, , 15:31 — REGNUM Законопроект о новой потребительской корзине внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Предлагается установить новую потребительскую корзину, содержащую состав и объемы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг в натуральных показателях.

Предлагается дифференцированный подход к формированию корзины: для трудоспособного населения, пенсионеров и детей.

Проект потребительской корзины в части нормативного набора услуг существенно расширен за счет выделения конкретных видов других услуг (восемь видов услуг), которые в предыдущем натуральном наборе услуг учитывались лишь в обобщенном виде — в процентном отношении к общей величине расходов на услуги (15%). Так, минимальный нормативный набор услуг дополнен услугами связи и образования, медицинскими и рекреационно-оздоровительными, юридическими и бытовыми услугами, а также услугами страхования.

Кроме того, в проектной корзине также дополнительно предусмотрено создание финансового резерва, что прежде не учитывалось при разработке потребительской корзины. Данный вид расходов, направляемых для формирования накоплений, играет роль «финансовой подушки безопасности» и необходим для снижения социальных рисков при неблагоприятных жизненных обстоятельствах, обеспечивая минимальный базовый уровень потребления.

В потребительской корзине также дополнительно предусмотрено формирование накоплений для улучшения жилищных условий на минимально приемлемом уровне.

Стоимость новой потребительской корзины на душу населения оценивается в 31,1 тыс. рублей, что в 3,2 раза выше стоимости потребительской корзины, установленной сейчас.

В случае принятия закон потребует порядка 5,4 трлн рублей.