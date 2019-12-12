Москва, , 15:05 — REGNUM В ноябре страховое возмещение получили 10,4 тыс. вкладчиков рухнувших банков. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

В ноябре страховые случаи наступили в отношении шести банков: АО «Эксперт Банк» (г. Омск), АО «Данске банк» (г. Санкт-Петербург), АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» (Чувашия, г. Чебоксары), КБ ООО «Кредитинвест» (Дагестан, г. Кизилюрт), АО «Кредпромбанк» (г. Ярославль), ООО «Осколбанк» (Белгородская область, г. Старый Оскол). Размер страховой ответственности по указанным кредитным организациям составляет 8,17 млрд рублей, всего насчитывает 60,1 тыс. вкладчиков.

В АСВ отмечают, что требования 98,3% вкладчиков данных шести банков будут «полностью удовлетворены» в результате выплаты страхового возмещения.

В целом в России ноябре страховое возмещение получили 10,4 тыс. вкладчиков рухнувших банков, размер выплат составил 5,2 млрд рублей. В том числе средства получили 1 тыс. малых предприятий на сумму 397,7 млн рублей.

Всего в январе-ноябре страховые случаи наступили в отношении 22 банков.

Как сообщало ИА REGNUM, вкладчикам рухнувшего «Чувашкредитпромбанка» по состоянию на 12 декабря выплачено 2,4 млрд рублей, что составляет 90% от страховой ответственности. Страховое возмещение получили 8,6 тыс. вкладчиков, в том числе 930 юридических лиц, отнесенных к малым предприятиям.