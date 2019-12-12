Москва, , 13:32 — REGNUM Предоставленные льготы стали одной из причин снижения доли нефтегазовых доходов в бюджете России на 0,9%. Об этом заявил 12 декабря первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства России.

«Уменьшилась доля нефтегазовых доходов на 0,9% ВВП. В основном за счёт снижения цен на нефть, с другой стороны — за счёт тех льгот, которые мы более активно стали предоставлять нефтяным компаниям», — сказал он.

По его словам, по итогам 2019 года будет представлен доклад об эффективности льгот, поскольку инвестиционная активность, на которую рассчитывали в правительстве, не увеличивается.

«В планах компаний в текущем году выплатить за счёт дополнительных доходов себе дивиденды. Поэтому соответствующий доклад об эффективности льгот в нефтегазовом секторе мы представим вам [главе правительства Дмитрию Медведеву] по итогам завершения текущего года», — сообщил Силуанов.