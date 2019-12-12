Москва, , 13:17 — REGNUM Продажи автомобилей премиального сегмента российского авторынка выросли в ноябре 2019 года на 6,4%, до 14 757 экземпляров. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Агентство также составило рейтинг самых популярных марок премиальных авто в России. Первые места в этом списке традиционно занимают немецкие бренды. Причем первая строчка у компании BMW, продажи которой в прошлом месяце составили 3 850 экземпляров — на 18,5% больше, чем год назад. На втором месте — Mercedes-Benz. Реализация этой автокомпании в ноябре выросла в России на 19,6%, до 3 750 единиц.

Замыкает тройку лидеров японская премиальная марка Lexus (2 021 проданное авто; — 3,8%). Четвертую и пятую позицию в рейтинге заняли Audi (+4,5%; 1 640 ед.) и Volvo (+5,6%; 959 ед.) соответственно.

Далее идут Land Rover (837 ед.; — 19,8%) и Porsche (651 ед.; +7,6%). А вот у остальных автомобильных брендов премиум-класса продажи в нашей стране были в ноябре ниже 250 единиц.

Напомним, самый большой среднегодовой пробег в России у машин шведской компании Volvo. Он равен 16,8 тыс. км.

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