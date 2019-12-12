Кампала, , 10:21 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) предостерег правительство Уганды от чрезмерных заимствований и призвал к принятию четкого плана с тем, чтобы ускорить реализацию Стратегии мобилизации внутренних доходов (DRMS). Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Выступая с докладом о региональных экономических перспективах для стран Африки к югу от Сахары в отеле Sheraton Kampala, представитель МВФ в Уганде Мира Клара сообщила, что реализация планов бюджетной консолидации должна стабилизировать или снизить коэффициенты задолженности в Уганде и других странах региона.

«МВФ рекомендует Уганде усилить управление бюджетом, так как финансовые результаты традиционно значительно отличаются от утвержденных бюджетов из-за перемещения средств, введения дополнительных бюджетов и задержек в осуществлении инвестиций в инфраструктуру», — сказала Клара.

Она призвала правительство обеспечить устойчивость внешнего долга, установив легко контролируемый фискальный целевой показатель, который обеспечил бы эффективное руководство распределением ресурсов и контролем расходов.

«Другие ключевые рекомендации включают постоянный прогресс в укреплении управления государственными инвестициями. Более сбалансированная структура расходов, гарантирующая, что социальные сектора также получают достаточные ассигнования и, как следствие, улучшаются результаты в сфере здравоохранения и образования, также является важной рекомендацией для поддержки стратегии инклюзивного роста», — добавила Клара.

По информации журналистов, из-за увеличения государственных расходов Уганда продолжает использовать внешние и внутренние займы для финансирования постоянного бюджетного дефицита. Напомним, что власти Уганды намеревались взять займ в размере 661 миллионов долларов США для покрытия бюджетного дефицита.

Страна по-прежнему относится к категории стран с низким уровнем риска долговых проблем, однако, по словам Клары, в 2019/2020 финансовом году каждый пятый поступающий в бюджет шиллинг расходуется на выплату процентов по госдолгу.

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