Сеул, , 10:01 — REGNUM Предполагается, что к концу 2019 года южнокорейская компания Samsung Electronics сохранит лидерство на мировом рынке смартфонов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей аналитической компании Strategy Analytics.

Согласно опубликованным данным, к концу года общее количество устройств, проданных компанией в мире, достигнет отметки в 302,3 млн единиц, а доля рынка составит 21,3%.

По сравнению с 2018 годом доля рынка южнокорейской компании увеличится лишь на 1%. Второе место на рынке займет китайская компания Huawei с общим показателем 251 млн и долей рынка в 17,7%.

Отмечается, что в текущем году компания увеличила объём поставок не смотря на санкции США. Кроме того, руководство Huawei поставили цель — к концу 2020 года достигнуть показателя в 300 млн устройств, однако если санкции сохранятся, компании не удастся достигнуть намеченной цели.

На третьем месте мирового рынка смартфонов расположится американская компания Apple, объем поставок которой составит 193,1 млн устройств, а доля рынка — 13,6%.

По прогнозам Strategy Analytics, в 2020 году темпы роста мирового рынка смартфона составят 3,4%, однако объём поставок китайской компании останется на уровне 212,3 млн устройств (15,5% рынка), а поставки Samsung Electronics вырастут до 313,3 млн устройств (22,9% рынка).