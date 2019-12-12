Новосибирск, , 05:56 — REGNUM Расходы бюджета Новосибирской области в 2020 году на социально значимые направления увеличатся почти на 4,3 млрд рублей. Такое решение принято в ходе работы над проектом закона об областном бюджете между первым и вторым чтениями, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Дополнительные средства пойдут на обеспечение новосибирцев чистой питьевой водой (увеличение финансирования составило 200 млн рублей) и жильём детей-сирот (увеличение на 50 млн рублей) и заработные платы работникам бюджетной сферы (порядка 350 млн рублей).

На благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов решено направить дополнительно 210 млн рублей, а ещё 50 млн рублей — на благоустройство Затулинского дисперсного парка в Новосибирске.

На условиях софинансирования с федеральным бюджетом будут выделены средства на строительство здания для городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева — из федерального бюджета — более 80 млн рублей, из областного — порядка 50 млн рублей.

Кроме того, на условиях софинансирования с федеральным бюджетом из областного бюджета в 2020 году запланированы 398 млн рублей на цифровизацию школ региона.

Основные параметры бюджета Новосибирской области на 2020 год: доходы — более 176 млрд рублей, расходы — более 181 млрд рублей, дефицит — около 5,5 млрд рублей. Доля федеральных средств в региональном бюджете — около 37 млрд рублей.

Документ одобрен Законодательным собранием в первом чтении. Теперь он будет рассмотрен во втором чтении на сессии областного парламента.