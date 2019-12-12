Якутск, , 02:35 — REGNUM Власти Якутии заверили жителей, что в случае сокращения работников здравоохранения республики, все будут трудоустроены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным минздрава Якутии из 27 тыс. работников здравоохранения, медицинскими являются только 5 тыс. человек.

«Норматив по укомплектованию врачами по России составляет 38%, по Якутии — 58%. Это значит, что в нашей республике обеспеченность врачами выше, чем в целом по стране», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Обсуждая в правительстве Якутии оптимизацию здравоохранения, премьер-министр Владимир Солодов акцентировал, что власти примут все меры по трудоустройству тех, кого затронет сокращение, а это порядка 800 человек.

«Мы знаем всех этих людей посписочно, это младший и средний медицинский, также обеспечивающий персонал. Нами будут предприняты ряд мероприятий по их дальнейшей занятости», — заверил Владимир Солодов, подчеркнув, что ни один врач сокращён не будет, а в арктических районах республики сохранят весь штат в медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии оптимизация в сфере здравоохранения коснётся более 200 медучреждений, под сокращение попадут почти 784 человека.