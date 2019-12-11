Якутск, , 08:55 — REGNUM В Якутии оптимизация в сфере здравоохранения коснётся более 200 медучреждений. Под сокращение попадут почти 800 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ситуацию обсудили в Госсобрании республики.

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В «первичке» на данный момент 34 центральные районные больницы, 151 участковая больница, 66 амбулаторий, 208 ФАПов и 4 поликлиники в Якутске. Также служба скорой медицинской помощи, в которой одной станция скорой помощи и 42 отделения в центральных районных и горбольницах.

По заключению минздрава Якутии, участковые больницы не соответствуют нормативно-правовым актам Министерства здравоохранения РФ. Оптимизация затронет более 200 медучреждений. В итоге останется 4 ФАПа, врачебная амбулатория, 99 участковых больниц и 3 врачебные амбулатории будут преобразованы во врачебные амбулатории с отделениями ЦРБ.

Шесть участковых больниц и семь врачебных амбулаторий станут офисами врачей общей практики. Одну участковую больницу и 15 врачебных амбулаторий преобразуют в ФАП. 38 ФАП, 1 участковая больница и 2 врачебные амбулатории — в фельдшерские пункты, 45 участковых больниц — во врачебные амбулатории с койками оперативного развертывания.

Упразднят 4 ФАП в селах Якокут Алданского района, Чаранг Хангаласского улуса, Кетердех и Куду Верхневилюйского района.

Сокращено будет 784 человека из числа среднего и младшего медицинского персонала. Врачей оптимизация не коснётся.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению губернатора Магаданской области Сергея Носова, в больницах региона неравномерное распределение денежных средств, которые предназначены на выплату заработной платы:

«Речь не о среднем по больнице. Речь о зарплате, отчёты по которой вызывают уже лютую ненависть. Речь идёт о справедливости распределения этих средств».