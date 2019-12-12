Рига, , 00:13 — REGNUM Латвийский министр Сообщений Талис Линкайтс подтвердил блокировку счетов Вентспилсского Свободного порта, пишет портал diena.lv.

При этом, по утверждению министра работа порта идёт в штатном режиме. Суда заходят, обслуживаются и покидают порт. Министра беспокоит сложившаяся ситуация и он выразил сомнение, что дальнейшая работа порта возможна в штатном режиме. Уже завтра Сейм Латвии может рассмотреть инициативу правительства о переходе управления над Рижским и Вентспилсским портами в ведение кабинета.

В данный момент стратегия правительства заключается в том, чтобы ликвидировать любую связь портов с попавшими под санкции США физическими, речь о мэре Вентспилса Айваре Лемберге, и юридическими лицами. Министр Талис Линкайтс не смог ответить на вопрос — когда латвийское правительство попросит своего ближайшего союзника США исключить порт Вентспилса их санкционного списка.

Сегодня в порту города трудятся 1334 человек, в зависящей от деятельности порта индустриальной зоне 2400. С учетом членов семей это большая цифра для города с населением 34 000. Общий вклад экономики Вентспилса в ВВП Латвии составляет 1,9%.