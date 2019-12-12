Москва, , 00:03 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что по его прогнозам, федеральный бюджет в 2019 году будет не исполнен примерно на 1 трлн рублей. Об этом Кудрин заявил 11 декабря на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В целом по федеральному бюджету мы прогнозируем неисполнение до 1 трлн», — сказал Кудрин.

Он подчеркнул, что такого еще никогда не было. Так, в 2018 году бюджет был не исполнен на 770 млрд рублей.

«Что-то многовато», — ответил Путин.

На это Кудрин отметил, что, возможно, следует сделать некоторые процедуры менее забюрократизированными.