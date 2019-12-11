Москва, , 21:52 — REGNUM Мобильные операторы «Большой тройки» («Мегафон», МТС и «Вымпелком»), а также государственная корпорация «Ростелеком"подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия, которое бы занялось развитием и оптимальным использованием сетей мобильной связи пятого поколения (5G/IMT-2020) в Российской Федерации.

Все подписанты получат равные доли в совместном предприятии. Стороны будут прорабатывать варианты объединения усилий для создания радиоподсистемы 5G в приоритетных частотных диапазонах, где отмечается острый дефицит спектра. В перспективе СП может быть преобразовано в акционерное общество, с равными акционерными долями каждого оператора.

Также создаваемое СП может заняться исследованиями электромагнитной совместимости. Могут быть проведены организационно-технические мероприятия по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4−3,8 ГГц, 4,4−4,99 ГГц и 24,25−29,5 ГГц во всех регионах России. Возможно освобождение и иных диапазонов, пригодных для создания сетей 5G. Само это совместное предприятие не будет являться телеком-оператором.