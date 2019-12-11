Москва, , 21:35 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах будет ускорено — скорее всего старые поезда будут заменены «Иволгами». Об этом Собянин заявил в эфире телепрограммы «Прямой диалог с мэром» на канале ТВ Центр.

Собянин напомнил, что ранее было принято решение обновить полностью подвижной состав на первых двух московских центральных диаметрах за два года. Планировалось, что в течение этого времени все составы будут заменены на новые электропоезда «Иволга».

Но Собянин заявил, что в ближайший месяц может быть принято решение ускорить этот процесс.

«Мы приняли решение ускорить обновление. Я думаю, что мы с коллегами в ближайший месяц обсудим. И наверное, все-таки будем ускорять и обновлять состав не в течение двух лет, а в течение года», — сказал Собянин.

Он подчеркнул, что все технические возможности для этого есть.