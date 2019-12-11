Токио, , 20:15 — REGNUM Интерес к приобретению доли в российском проекте «Восток ойл» проявляет японский бизнес, пишет 11 декабря Financial Times.

Об этом сообщил изданию источник, которому известно содержание встречи в Токио председателя совета директоров Роснефти Игоря Сечина с бизнесменами из Японии.

Уточняется, что наибольший интерес к приобретению доли в «Восток ойл» проявляют японское минэкономики и нефтегазовая госкомпания Jogmec.

Напомним, 11 декабря Сечин в Токио встретился чиновниками японского министерства экономики, а также с представителями Jogmec, Mitsubishi, Itochu, Inpex, Mitsui & Co и Marubeni.

«Восток ойл» является арктическим проектом Роснефти. Индия уже проявила интерес к участию в нём.

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