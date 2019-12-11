Кигали, , 15:16 — REGNUM Авиакомпания Qatar Airways согласилась приобрести 60% акций нового международного аэропорта в Руанде стоимостью 1,3 миллиардов долларов США. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение правительственной комиссии по развитию Руанды.

Источники в комиссии заявили, что по завершении первого этапа строительства в районе Бугесера, примерно в 25 км к юго-востоку от столицы Кигали, аэропорт будет предоставлять услуги для 7 миллионов пассажиров в год. Второй этап, который, как ожидается, будет завершен к 2032 году, удвоит пропускную способность аэропорта до 14 миллионов пассажиров в год.

Министр инфраструктуры Руанды Клевер Гейтэ на пресс-конференции в Кигали заявил, что первый этап строительства, по предварительным расчетам, займет пять лет. Представители Qatar Airways отказалась от комментариев, отмечают репортеры.

По информации журналистов, строительство нового аэропорта представляет собой модификацию проектов, разработанных в 2017 году, когда планировалось модернизировать небольшой столичный аэропорт с максимальной пропускной способностью 4,5 миллионов пассажиров в год.

По словам Гейтэ, инвестиции Qatar Airways позволят построить более крупный аэропорт.

«Мы намерены построить аэропорт большего размера. Вот почему мы ищем более крупного инвестора», — сказал он.

Гейтэ также заявил, что в настоящее время существует вероятность того, что Qatar Airways окажет поддержку государственной авиакомпании Руанды RwandAir, однако не сообщил подробностей.