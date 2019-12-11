Москва, , 15:08 — REGNUM У России нет конкретно сформулированной и абсолютно понятной стратегической цели экономического взаимодействия с Белоруссией, считает заведующая Отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян. Об этом она, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявила 11 декабря в пресс-центре ИА REGNUM, вступая в рамках круглого стола «Итоги переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи».

«На сегодняшний день РФ сама себя загнала в безвыходную ситуацию, когда она не может полностью прекратить субсидирование белорусской экономики и применить какие-то меры останавливающие данные шантаж, — сказала Мигранян. — Все конкурентные отношения строятся непрозрачно и они построены на личностных отношениях крупного бизнеса и интересов определенных кланов. Это взаимодействие абсолютно повторяет украинскую модель, результат которой был не в пользу российской стороны. Проблема в том, что нет конкретно сформулированной и абсолютно понятной стратегической цели экономического взаимодействия».

Как отметила Мигранян, на интеграционном уровне РФ пока не может предложить нечто привлекательное для остальных участников. Интерес сосредоточен лишь только в ценовом вопросе нефтегазового сектора и возможности преференциального допуска на российский рынок как наиболее платежеспособный.