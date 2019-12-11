Москва, 11 декабря 2019, 15:08 — REGNUM У России нет конкретно сформулированной и абсолютно понятной стратегической цели экономического взаимодействия с Белоруссией, считает заведующая Отделом экономики Института стран СНГ Аза Мигранян. Об этом она, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявила 11 декабря в пресс-центре ИА REGNUM, вступая в рамках круглого стола «Итоги переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи».
Как отметила Мигранян, на интеграционном уровне РФ пока не может предложить нечто привлекательное для остальных участников. Интерес сосредоточен лишь только в ценовом вопросе нефтегазового сектора и возможности преференциального допуска на российский рынок как наиболее платежеспособный.