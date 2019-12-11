Москва, , 11:56 — REGNUM По итогам ноября 2019 года южнокорейская модель KIA Rio стала самым продаваемым авто в Москве. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

За прошлый месяц в российской столице было продано 9 114 новых машин — на 8% меньше по сравнению прошлым годом.

Стоит отметить, что в ноябре на 9% упала реализация легковых авто отечественных марок. За месяц было продано 1107 экземпляров. За тот же период на 8% снизились продажи авто иностранных брендов иномарок в Москве уменьшились в ноябре на 8%, до 18 007 экземпляров.

Первое место в рейтинге самых популярных авто в столице занимает KIA Rio, чьи продажи в ноябре упали на 1,8%, до 826 единиц. На втором месте оказался кроссовер Nissan Qashqai. За месяц эту модель купили 784 жителя столицы. Причем этот показатель на 71,6% больше, чем год назад.

Замыкает тройку лидеров немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan, чьи продажи увеличились в прошлом месяце на 12,7% и составили 710 экземпляров.

Четвертое и пятое места занимают соответственно седан Solaris и кроссовер Creta южнокорейской компании Hyundai. За ноябрь 2019 года было продано 705 экземпляров Hyundai Solaris — на 24% меньше, чем год назад и 669 единиц Hyundai Solaris (-3,5%).

Также в этот рейтинг вошли: Skoda Kodiaq (+32%; 590 ед.), Skoda Octavia (-19%; 577 ед.), KIA Optima (+38%; 557 ед.), Toyota Camry (+6%; 464 ед.) и Volkswagen Polo (-65%; 445 ед.).

Напомним, за 11 месяцев 2019 года в Москве было реализовано 199 627 новых авто, что примерно соответствует уровню продаж 2018 года.

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