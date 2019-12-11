Грозный, , 11:38 — REGNUM Первая на Северном Кавказе цифровая подстанция «Город», строящаяся в Грозном, практически готова к открытию. Ввод объекта в эксплуатацию станет масштабным событием для всей сферы энергетики Чечни, написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, запуск новой подстанции снизит нагрузку на существующие в Грозном центры питания и позволит значительно улучшить энергоснабжение потребителей города. Также появится возможность подключить к сети новых абонентов и строящиеся объекты социальной сферы.

Кроме того, как отметил Кадыров, новый энергообъект будет связан с действующими подстанциями Грозного. Таким образом, при возникновении внештатной ситуации на других объектах цифровая подстанция сможет взять на себя нагрузку вышедшего из строя центра питания.

«Специалисты наносят последние штрихи в монтаже новейшего цифрового оборудования. Объект практически готов к открытию. Уверен, что ввод этой цифровой подстанции станет самым настоящим прорывом в электроэнергетической отрасли Чечни и выведет ее на новый, более высокий уровень», — написал глава республики.

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Напомним, в июне гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов сообщил, что цифровую подстанцию «Город» в Грозном планируется открыть до конца 2019 года. Энергообъект, по его словам, будет полностью обслуживаться дистанционно, вложения в проект составят 800 млн рублей.