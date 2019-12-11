Москва, , 11:20 — REGNUM Границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Камчатка» расширены. Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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В границы ТОР «Камчатка» включены земельные участки, на которых ООО «НОВАТЭК-Камчатка» начнёт реализовать инвестпроект «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае».

Планируется, что расширение ТОР «Камчатка» привлечёт около 70 млрд руб. частных инвестиций. Поступления в бюджет до 2028 года составят более 24,5 млрд руб. Будет создано около 200 рабочих мест

Как сообщало ИА REGNUM, территория опережающего социально-экономического развития «Камчатка» была расширена в декабре 2017 года.

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