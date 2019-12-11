Москва, , 09:28 — REGNUM Дилеры китайской компании GAC в России приступили к продажам внедорожника GAC GS8. Об этом сообщается на сайте MyGAC.ru.

Автомобиль изготовлен в трех комплектациях. Уже в базовой версии имеются: антиблокировочная система, система электронной стабилизации и система электронного распределения тормозных усилий.

Кроме того, машина оснащена четырьмя подушками безопасности, ассистентом парковки, помощником при подъеме и спуске и множеством других полезных опций.

Что касается дорогих версий модели, то у них к основным опциям будут добавлены: заводская тонировка, комплект электроподогрева, система видеобзора, светодиодная оптика и функция беспроводной зарядки.

Салон новинки имеет кожаную отделку, климат-контроль и дополнительную подсветку.

В движение машину приводит безальтернативный турбированный двигатель производительностью 190 «лошадей». Мотор агрегатируется с 5-скоростной автоматической коробкой передач.

Стоимость нового автомобиля в базовой комплектации в РФ начинается от 1 898 000 рублей.

Стартовали продажи 10 декабря 2019 года. Стоимость базовой версии начинается от 1,9 млн рублей, а за топовую версию придется заплатить 2,5 млн рублей.

Ранее на автосалоне в китайском Гуанчжоу компания GAC представила второе поколение GAC GS4, построенное на платформе GPMA. Модель представлена в трех вариантах: стандартном, купеобразном и гибридном. Максимальная мощность авто составляет 169 л. с.

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