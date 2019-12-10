Магадан, Магаданская область, , 02:42 — REGNUM В числе обсуждаемых вопросов на заседании правительства Магаданской области, губернатор Сергей Носов сказал и о необходимости упорядочивания зарплаты медицинским работникам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению Носова, в больницах региона идёт неравномерное распределение денежных средств, которые предназначены на выплату заработной платы.

«Речь не о среднем по больнице. Речь о зарплате, отчёты по которой вызывают уже лютую ненависть. Речь идёт о справедливости распределения этих средств, выделенных президентом РФ для Магаданской области», — сказал колымский глава.

Сергей Носов поручил подготовить все сведения по зарплатам в каждой больнице магаданской области, конкретно по каждому сотруднику и опубликовать списки на сайте министерства здравоохранения области.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным статистики, врач на Камчатке зарабатывает в месяц не менее 128,5 тыс. рублей, а учитель не менее 71 тыс. рублей.