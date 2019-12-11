Амстердам, , 08:35 — REGNUM Голландская газета Financieele Dagblad сообщает, что банки и страховочные компании Нидерландов намерены содействовать улучшению социально-экономическому положению фрилансеров и временных работников. Представители профсоюзов и крупных страховочных и банковских фирм 10 декабря подписали соглашение о т.н. рабочем кодексе, направленном на реализацию этого намерения.

Соглашение затрагивает около 10.000 фрилансеров и самозанятых.

В ноябре архитектурные бюро уже приняли решение о включении временных работников в свою систему коллективных договоров. Таким образом было зафиксировано, что они будут получать равную постоянным сотрудникам зарплату.

Инициаторы кодекса надеются, что он станет примером и для других секторов экономики.