Пекин, , 06:51 — REGNUM Внешняя торговля Китая, как ожидается, за 2019 год достигнет 30 трлн юаней (около $4,26 трлн), сообщили в Министерстве коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Согласно данным таможни, внешняя торговля Китая увеличилась на 2,4% в годовом исчислении за первые 11 месяцев 2019 года, достигнув отметки 28,5 трлн юаней. Структура торговли улучшилась в связи с ростом доли экспорта высокотехнологической продукции с высокой добавленной стоимостью.

Несмотря на внешнюю турбулентность, иностранная торговля Китая сохранила устойчивость, сообщил глава департамента внешней торговли Министерства коммерции КНР Ли Синцянь.

Читайте ранее в этом сюжете: Объем внешней торговли Китая с начала года вырос на 2,4%