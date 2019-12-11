Кемерово, , 04:06 — REGNUM Конкурсный управляющий ОАО «Шахта «Заречная» из Полысаево (Кемеровская область) потребовал привлечь к субсидиарной ответственности двух бывших директоров и управляющую компанию, которой они руководили. Он уточнил своё требование и обнародовал расчёт суммы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Григорий Третьяк, как арбитражный управляющий шахты, ставшей банкротом в ноябре 2017 года, требует «привлечь ООО «УК «Заречная», Бондаренко К.В. солидарно к субсидиарной ответственности в размере 53 839 928,88 рубля» и «привлечь ООО «УК «Заречная», Бондаренко К. В, Щекотуева В.А. солидарно к субсидиарной ответственности в размере 5 237 080 647,5 рубля». И Константин Бондаренко, и Валерий Щекотуев были генеральными директорами управляющей компании в разные годы.

Заявитель уточнил, что, по его мнению, «признаки объективного банкротства должника возникли по результатам ведения хозяйственной деятельности, которые стали известны руководителям должника при утверждении годовой отчётности, т. е. 25.06.2015 года». Своё требование он обосновал тем, что руководители своевременно не обратились с иском о банкротстве.

На сегодня идёт продажа имущества шахты, в перспективе остатки будут распроданы единым лотом. В конце января 2020 года, к примеру, на торги выставлена дебиторская задолженность другого банкрота — АО «Шахта Алексиевская», который составляет 2 403 723 704,28 рубля. Начальная цена «лота» — 2 163 351 333,86 рубля. «Алексиевская» на сегодня уже выставлена на продажу единым комплексом.

Проблемную шахту Кузбасса выставили на продажу за 3,4 млрд рублей