Кемерово, 5 декабря 2019, 10:34 — REGNUM Арбитражный суд Кемеровской области в рамках дела о банкротстве АО «Шахта Алексиевская» утвердил порядок продажи имущественного комплекса шахты, который находится в залоге у ООО «УглеТранс». Стоимость единого лота превышает 3,4 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Имущество будет реализовано как единый комплекс с начальной ценой 3 427 218 669 рубля, из которых начальная цена залогового имущества — 690 454 714 рублей. Торги пройдут в электронной форме, в составе лота — здания, помещения, земли, автодороги, мост, скважины, движимое имущество, оборудование и многое другое.
Дата старта торгов пока неизвестна.
АО после процедуры наблюдения, которая завершилась в ноябре 2017 года, объявлено банкротом. Конкурсный управляющий — Владимир Максимов (Екатеринбург). К дате окончания наблюдения долги шахты составили 29 526 191 500,35 рубля.
Напомним, в начале декабря 2019 года стало известно, что порядка 116 работников шахт «Заречная» и «Алексиевская» отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате. А в ноябре в забой отказались спускаться рабочие шахтоучастка «Октябрьский» под управлением угольной компании «Полысаевская».
Шахтёры Кузбасса отказались работать бесплатно
А также: Шахтёрский протест: в Кузбассе зреет «новая точка социального взрыва»?