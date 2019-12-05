Кемерово, , 10:34 — REGNUM Арбитражный суд Кемеровской области в рамках дела о банкротстве АО «Шахта Алексиевская» утвердил порядок продажи имущественного комплекса шахты, который находится в залоге у ООО «УглеТранс». Стоимость единого лота превышает 3,4 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Имущество будет реализовано как единый комплекс с начальной ценой 3 427 218 669 рубля, из которых начальная цена залогового имущества — 690 454 714 рублей. Торги пройдут в электронной форме, в составе лота — здания, помещения, земли, автодороги, мост, скважины, движимое имущество, оборудование и многое другое.

«Снижение начальной цены продажи имущества должника на 5% от начальной цены продажи имущества должника на публичных торгах производится на седьмой календарный день последовательно до достижения минимальной цены предложения (цены отсечения) в размере 30% от начальной цены продажи», — отмечается в документах суда.

Дата старта торгов пока неизвестна.

АО после процедуры наблюдения, которая завершилась в ноябре 2017 года, объявлено банкротом. Конкурсный управляющий — Владимир Максимов (Екатеринбург). К дате окончания наблюдения долги шахты составили 29 526 191 500,35 рубля.

Напомним, в начале декабря 2019 года стало известно, что порядка 116 работников шахт «Заречная» и «Алексиевская» отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате. А в ноябре в забой отказались спускаться рабочие шахтоучастка «Октябрьский» под управлением угольной компании «Полысаевская».

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