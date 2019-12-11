Уссурийск, Приморский край, , 03:37 — REGNUM Институт «Урбаника» проанализировал 100 крупнейших городов России и выявил лучшие и худшие города с точки зрения комфорта проживания в них, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Анализу подверглись условия проживания и работы, наличие жилья, обустроенность городской среды, а также средние доходы населения на конкретных территориях, пишет РБК.

Лучшим городом по мнению исследователей, назван Краснодар. Также в пятёрку лидеров вошли Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Москва заняла 52 место в списке. Аутсайдерами признаны Армавир, Владикавказ, Севастополь и Бийск. Город Уссурийск занял последнее — 100-е место.

Эту позицию авторы рейтинга объяснили невысоким доходом горожан в сочетании с не очень дешёвым жильём, кроме того, в городе мало торговых центров, низкий оборот розничной торговли, мало проектов нового благоустройства и низкая освещенность.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению министра строительства и ЖКХ Калужской области, поддержка малых городов поможет раскрыть их потенциал.