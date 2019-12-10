Мещовск, Калужская область, , 11:31 — REGNUM Порядка 40 млн рублей получил город Мещовск Калужской области для развития оригинального проекта городского парка на реке Турее в 2020 году. Парк со столетней историей сохранит максимальное количество зеленых насаждений, а благоустроенные площадки, связанные между собой круговой дорожкой, будут вписаны в имеющийся ландшафт. Об этом 10 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр строительства и ЖКХ Калужской области Егор Вирков.

Калужский город Мещовск стал одним из победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году.

«В этом году от нашей области на конкурс было подано девять заявок, стоит отметить, что все они были достойные. На будущий год многие муниципалитеты региона также готовят концепции благоустройства. Провинциальным городам необходимо оказывать всестороннюю помощь, а конкурс дает возможность не только с финансовой точки зрения развивать города, но и помогает выявить и раскрыть их потенциал», — считает Егор Вирков.

Напоминаем, что впервые всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды состоялся в 2018 году. За два года благодаря конкурсу реализовано 160 проектов в 63 регионах страны. В Калужской области два города стали победителями конкурса: Таруса — в 2018 году, Мещовск — в 2019 году.

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