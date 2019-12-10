Москва, , 21:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что он обязательно займется проблемой вычета подоходного налога из заработных плат работников, которые получают минимальный размер оплаты труда. Речь об этом зашла на встрече президента с региональными омбудсменами сегодня, 10 декабря.

В ходе встречи омбудсмен Тамбовской области Владимир Репин рассказал о проблеме вычета подоходного налога из минимального размера оплаты труда. Дело в том, что минимальный размер оплаты труда приравнен к размеру прожиточного минимума, но, уплачивая подоходный налог, граждане, получающие МРОТ, оказываются с доходом ниже прожиточного минимума.

Путин ответил Репину, что он задал это очень важный вопрос «правильному человеку».

«Его люди не зря задают, и вы его сейчас сформулировали. Ну, если это минимальный размер оплаты труда, а он у нас приравнен к прожиточному минимуму, тогда что, мы, забирая какую-то часть денег, опускаем человека ниже прожиточного минимума?» — отметил президент России.

Он подчеркнул, что тут есть над чем подумать.

Российский лидер пообещал, что обязательно этим вопросом займется и не оставит его нерешенным. В ближайшее время он сформулирует свои предложения на этот счет.