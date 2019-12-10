Душанбе, , 20:03 — REGNUM Индивидуальные предприниматели в Таджикистане получили право добывать такие металлы как золото, серебро, платина, олово, вольфрам, титан, а также драгоценные и полудрагоценные камни: рубин, сапфир, хризолит, агат, нефрит и другие. Соответствующие поправки в законодательство приняли власти страны. Об этом сообщаетпресс-служба министерства финансов страны.

Помимо этого, частным лицам теперь разрешена добыча минералов редкоземельных элементов — лопарита, монацита ксенотима, баснезита.

При добыче ценностей таджикистанцы должны использовать оборудование, мощность которого не будет превышать 50 лошадиных сил. При этом мощность работы промывочных приборов не должна быть более 5 куб/час. Также в своей работе частным лицам запрещено использовать любые химические средства.

В пресс-службе минфина отметили, что все ценности, добытые частными предпринимателями, могут быть проданы Государственному хранилищу ценностей при министерстве финансов Таджикистана или промышленным предприятиям, если они имеют лицензию на их переработку. При этом как хранилище, так и любая промышленная организация, в том случае, если она по какой-либо причине не принимает ценности, должна предоставить предпринимателю письменный отказ.