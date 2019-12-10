Москва, , 19:17 — REGNUM С 1 января 2020 года минимальный размер пенсии в Москве будет повышен с 17,5 тыс. рублей, до 19,5 тыс. рублей. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Напомним, что в прошлый раз минимальная пенсия в Москве поднималась в 2018 году, тогда сразу на 3 тыс. рублей.

Накануне, 9 декабря мэр Москвы Сергей Собянин подписал трехлетний бюджет города. В бюджете доля социальных расходов увеличится до 53%.

Кроме того, предусмотрена индексация на 5,6% пособий ветеранам труда и труженникам тыла, а также семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ежемесячная выплата будет установлена «детям войны» — москвичам, которые родились с 1 нваря 1928 года по 3 сентября 1945 года. Размер выплаты составит 1584 руб. и соответствует ежемесячным выплатам труженикам тыла.

Известно, что социальные выплаты и бюджета Москвы получают 3,1 млн человек.