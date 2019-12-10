Вильнюс, , 19:13 — REGNUM Литовский оператор передачи газа Amber Grid сегодня, 10 декабря, повторно объявил победителей конкурса на прокладку газопровода в Польшу GIPL по территории Литвы. Им повторно названа компания Alvora, которая во время конкурса подала заявку на строительство совместно с литовской компанией Šiaulių dujotiekio statyba, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эти результаты уже объявлялись ранее, однако их пытались оспорить польские участники конкурса. Сумма контракта составляет 79,85 млн евро без НДС. Первоначально власти Литвы оценивали строительство литовской части в 136 млн евро.

Проект газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) самый крупный инфраструктурный проект газовой отрасли в Прибалтике. Общая стоимость проекта — 550 млн евро. Проект создавался для получения альтернативы российскому газу от Газпрома. Считается, что после соединения появится единый газовый рынок Польши, стран Прибалтики и Финляндии.