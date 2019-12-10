Нижний Новгород, , 17:21 — REGNUM С участием отдела по доступной среде проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области приложение для отслеживания общественного транспорта Bustime теперь полностью приспособлено для незрячих пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

В процессе модернизации приложения была переработана механика невизуального доступа, исправлены недоработки программной части, существенно улучшены пользовательские возможности и добавлены наиболее актуальные настройки.

По словам незрячего сотрудника отдела «Доступная среда» Ильи Лебедева, пассажиры с ограниченными возможностями здоровья по зрению смогут воспользоваться доработанным приложением в 100 городах России. Он добавил, что одновременно с запуском новой версии приложение теперь позволяет отслеживать транспорт не только в Нижнем Новгороде, но и пригородный транспорт, а также транспорт Дзержинска, Бора, Арзамаса, Павлово, Выксы, Сергача.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Москве начали обучать 80 овчарок и лабрадоров-проводников для помощи маломобильным пассажирам московского метро. Для собак разработали специальную методику дрессировки. За три года прошли обучение более 130 животных.