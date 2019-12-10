Москва, , 16:28 — REGNUM Глава крупнейшего российского коммерческого банка — Сбербанка — Герман Греф заявил, что в России наступает «золотое время» для получения кредита на жилье.

Герман Греф Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Грефа, сейчас в России нет сильной закредитованности граждан и никакого ухудшения на рынке ипотеки не предвидится.

«Спрос растет, и мы видим, что ёмкость этого рынка велика. Мне кажется, что сейчас наступает «золотое время» для ипотеки, ставки падают, инфляция падает. Это большое благо для людей, возможность приобрести квартиру», — сказал глава Сбербанка.

Также Греф отметил, что Сбербанк уже в 2020 году может начать программу рефинансирования ранее выданных кредитов, которые давались по более высоким ставкам.