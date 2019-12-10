Москва, , 16:02 — REGNUM Закон, продлевающий заморозку выплат накопительной части пенсии до 2023 года, национализирует пенсии граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Госдума приняла в третьем чтении закон, которым продлевается по 2022 год включительно изъятие бывшей накопительной части пенсии в пользу страховой. В первый раз решение неоднократно продлевалось.

«Я напомню, как это было в 2007 году, когда только вводился этот механизм и когда предполагалось, что 16% от фонда заработной платы работодатель перечисляет на пенсию страховую, а 6% — на накопительную пенсию. В результате этого государство вроде как гарантирует такую вот базовую небольшую пенсию стабильную, а всё остальное человек зарабатывает сам, откладывая вот эти фактически 6%, которые идут в специальный фонд», — напомнил Куринный.

«Прошли годы, государство передумало и сказало, что, извините, не получается у нас обеспечить вам даже минимально необходимую пенсию, и к 2014 году решило изымать полностью всю выплату, в том числе и вот эти вот индивидуальные 6% в пользу страховой», — сказал парламентарий.

«Фактически был принят закон, который национализировал или перевёл вот в этот общий страховой фонд всю пенсию и на накопительной части, на каких-то там накоплениях, на каких-то там возможностях планировать всю пенсию был поставлен жирный крест», — указал депутат.

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