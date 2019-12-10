Москва, , 15:46 — REGNUM Муниципальные образования Москвы очень ограничены в средствах. Об этом 10 декабря заявил депутат муниципального округа Ломоносовский Владимир Калинин на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Бюджет муниципального округа формируется за счет возмещения части району. И в 2020 году Ломоносовский район получит 23 млн рублей что составляет 0,5% от 4,2 млрд рублей налогов, которые были собраны на территории муниципального округа», — сказал Калинин.

При этом муниципальные депутаты могут распоряжаться только частью этой суммы, посетовал Калинин.

«На район, в котором живут 89 тысяч человек, третьем по плотности населения в Москве, мы получим 10 млн рублей, которыми смогут распоряжаться муниципальные депутаты. Единственный дополнительный источник средств, который я обнаружил в других районах, — это платные парковки», — заявил муниципальный депутат.

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